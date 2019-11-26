文化大學董事長張鏡湖25日辭世，文大表示，將於陽明山校本部曉峰紀念館二樓設置靈堂，以供全校教職員生及華岡校友悼念及緬懷張董事長對文大的畢生奉獻；另將與家屬溝通，成立治喪委員會以及協助辦理相關治喪事宜。

文大表示，張鏡湖一生奉獻華岡，哲人典範，永遠活在全體華岡人心中！因張董事長家屬至親驟逝，心情尚難以平復，還盼各界給予空間並尊重家屬後續安排。

張鏡湖是於1984年接任其父文大創辦人張其昀博士擔任文化大學董事長，他在學術界享有盛譽，前後共獲7所世界知名大學頒授榮譽博士，包括韓國慶熙大學、日本創價大學、俄羅斯聖彼得堡大學、韓國湖南大學、日本國士館大學、韓國安東大學等，2006年再獲美國克拉克大學名譽人文學博士學位，克拉克大學校長約翰‧巴塞特（John Bassett）還親自來台在文大頒贈這項名譽博士學位給他。

張鏡湖是知名的地理學專家，於1965年至1977年，在美國地理協會學報發表的論文篇數高居第二、三位。1975年獲世界銀行聘任為巴西貝倫熱帶農業研究所顧問，1983年擔任聯合國教科文組織潮濕熱帶水文小組召集人，1999年當選國際歐亞科學院院士，也是台灣首位獲選國際歐亞科學院院士。

張鏡湖最為全體華岡人津津樂道的是，1983年文大面臨財務危機，他返台擔任文大董事長，領導建立完善制度、改善財務，同時積極延攬名師、建設校園，讓文大成為台灣學系最多的綜合大學。他並撰寫20餘篇有關學術自由和教育制度的文章，因而被媒體譽為「教育界的艾科卡」，2001年膺選為台灣首屆私立大學傑出教育事業家。

(中時 )