有「台版紙牌屋」之稱的戲劇《國際橋牌社》今（26）日爆出戲拍好了，但原本要上映的平台Netflix卻臨時喊卡，原因是Netflix日前自製的大戲《罪夢者》反應不如預期，接著又有其他的自製戲將上檔，無法簽約《國際橋牌社》，對此該戲也緊急在臉書發表聲明，表示該影音平台並沒有投資本戲，不存在虧錢說，並有多家影音平台在洽談中。

《國際橋牌社》發聲明表示，Netflix並無投資本劇，不存在抽銀根一說。（圖／翻攝自國際橋牌社臉書）

今日《時報周刊》報導，因Netflix日前自製原創劇《罪夢者》花大錢找華麗卡司演員，反應卻不如預期，連累到了後面要簽約的《國際橋牌社》。

《國際橋牌社》緊急發表聲明，寫下「這是台灣第一部政治劇，尤其今年適逢選舉年，敏感題材確實可能讓不少電視台、平台感到壓力，因此在洽談過程中並不如預期的順利。也讓原本在年底選前第一季完整播出的規劃落空，自然讓劇組感到有些失望。但我們不會氣餒，也不會放棄，一定會讓所有台灣的支持者看得到這齣劇。」

並表示Netflix並無投資本劇，不存在抽銀根一說，也沒有誰害慘誰，目前《國際橋牌社》第一季1到10集都已經製作完成，就只差上映播出。

(中時電子報)