美國的「黑色星期五」(Black Friday)大特賣即將開跑，這時也是許多消費者煩惱的季節，因為除了煩惱買什麼外，還要煩惱包裹會被偷。根據市場調查機構C+R Research公布最新統計，美國高達三分之一消費者曾在感恩節至耶誕節期間，包裹送達後放在門口，卻莫名其妙被偷走。

行銷內容策略專家查傑喬斯基(Matt Zajechowski)指出，感恩節與耶誕節是兩個最熱門的消費節日，包裹遭竊問題將變得猖獗在這段時間，因為從感恩節後開始，包裹運送量將是一整年當中數量最多的高峰期。研究人員針對2000名消費者展開調查。結果顯示，去年感恩節至耶誕節期間，約有三分之一消費者都有包裹被送來放在門口，結果卻被偷走的經驗。其中約有四分之一無法獲得商家退費，後來每人平均自掏腰包109元，重新購買遭竊商品或物件，甚至購買監視器、安裝照明燈或養狗。。

問卷調查結果顯示，約有40%受訪消費者指出，盡量避免在網路上購買價格昂貴的商品，以免包裹在送運過程中遭竊。約有一半的人為了確保包裹不被偷，會留在家裡準備接收包裹，另外有25%受訪者則說，會要求包裹送達時必須簽收。

(中時電子報)