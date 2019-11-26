全球旅遊公司Skyscanner公布《2020年旅遊報告》，人氣旅遊都市前3名由日本東京、大阪與韓國首爾拿下，而「獨自旅遊」成為2019年最受旅客歡迎的旅遊型態。此外，台灣旅客預訂豪華經濟艙的成長比例近乎8成，高居亞太地區之冠。

根據分析，2019年從台灣出發的機票價格相比去年平均下降約8％，其中曼谷與沖繩各有約16％與10％的降價幅度。Skyscanner建議，想前往熱門城市的旅客盡量避開周四或周五出發，若選擇周一或周二出發，最高可以有13％的節省空間。

Skyscanner表示，台灣旅客預訂商務艙的比例，相較去年成長超過85％，豪華經濟艙的成長比例也近乎8成，其中豪華經濟艙的成長幅度更高居全泛亞太地區之冠。票價相比去年，商務艙價格平均下降約5％，而豪華經濟艙也有約17％的降價空間，推測因此提高旅客的選搭意願。

若以整個泛亞太地區來看，「獨自旅遊」為2019年最受旅客歡迎的旅遊型態，其次是「慢旅遊」以及「輕旅遊」。但當進一步詢問旅客2020年所偏好的旅遊類型時，「慢旅遊」則奪下冠軍，其次是「JOMO之旅」（Joy of missing out）。值得注意的是，「永續旅遊」在比例上大幅提升，推測是旅客們越來越關心環境的永續經營。

(中時 )