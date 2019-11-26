Two LeBron dimes in nine seconds ... with a KCP steal in between.



(📺: @SpectrumSN) pic.twitter.com/aCkq7JDhKt — Los Angeles Lakers (@Lakers) 2019年11月26日

2003年頂著選秀狀元踏入NBA的詹姆斯，注定了一個不凡的職業生涯。詹姆斯目前手握3冠，連續8季帶領球隊闖進總冠軍賽，被譽為最有可能改寫「天勾」賈霸保持的NBA最多得分紀錄，今天打馬刺，詹姆斯攻下33分，改寫了多項紀錄，距離史上第一人的目標又邁進了一大步。

詹姆斯此役24投13中，上半場飆進8球，生涯總共投進的球數來到12006次，排名NBA史上第五，僅次於賈霸(15837)、卡爾馬龍(13528)、張伯倫(12881)、喬丹(12192)，本季可望超越喬丹的紀錄。

詹姆斯此役結束後生涯總得分32979分，距離NBA史上最年輕的33000分只有21分之差，如無意外，周四與鵜鶘之戰就能寫下里程碑。

詹姆斯賽後表示，雖然球隊目前的戰績很不錯，但賽季還很長，我們不能就此自滿，必須打好每一場比賽，朝著奪冠之路勇往直前。

(中時電子報)