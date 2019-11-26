台灣運彩單場暨場中投注場次預告(11月26日~12月3日)

1.「籃球」：提供3場場中與5場單場投注。

美國職籃聯盟西區勁旅洛杉磯快艇11/27(三)09:30將作客本季崛起的獨行俠，兩軍都擁有超級雙星坐鎮，是美國雙劍合璧犀利還是歐洲的四手聯彈悅耳？

同為大西洋組的塞爾提克以及籃網本周上演雙連戰，分別於11/28(四)08:00和11/30(六)01:00在波士頓與布魯克林火併，雙方戰績雖然有所差距，但籃網想必也不會輕易束手就擒！

另外感恩節11/29(五) 16:30特別開放澳洲職籃墨爾本聯隊@肯因斯太攀蛇的場中投注，大家不要錯過了！

2.「足球」：提供15場場中與25場單場投注。

歐冠和歐聯本週進行第5輪小組賽，多場大戰都關係到球隊出線命運。A組的巴黎聖日耳曼已提前2輪晉級，本週11/27(三)作客鬥皇家馬德里已無壓力，但皇馬必須爭勝以確保能提前出線。D組情況也相同，11/27(三)尤文圖斯提前2輪晉級，但馬德里競技仍需要3分，本輪馬競作客尤文志在3分。F組情勢則較為混亂，4隊都仍有出線機會，8分暫列榜首的巴塞隆納，11/28(四)主場對壘7分排名第2的多特蒙德，那一隊獲勝都將提前1輪達陣。

台灣運彩今年新開的印度超級聯賽，在上半年曾經開過多場的場中投注，上個月展開2019-20新賽季的印度超聯，本週也將會開放多場的場中投注，包括目前排名第2的果阿邦11/26(二)主場對排名第4的詹謝普爾；以及上季雙雙打進季後賽4強的東北聯與孟買城將在11/27(三)的對決。

日本甲級聯賽剩倒數最後2輪，本季冠軍爭奪異常激烈，近9輪8勝1和後來居上躍升榜首的橫濱水手，僅以1分領先本季長期保持領先的FC東京，以及4分領先排名第3的鹿島鹿角，3隊都還有可能成為最後的冠軍。橫濱水手本輪將在11/30(六)作客排名第4的川崎前鋒，川崎落後橫濱7分，已無奪冠希望，但仍為下賽季亞洲冠軍聯賽參賽資格努力，或許會成為橫濱奪冠路上的絆腳石。

3.「排球」：提供2場場中投注。

本週排球提供南韓V聯賽上季決賽組合，現代資本天行者與大韓航空珍寶的兩場精彩對壘。11/28(四)大韓航空先在主場迎戰天行者，12/1(日)則移師至天行者主場再戰一場。天行者上季決賽以3連勝橫掃榜首大韓航空，但天行者本季戰力調整未臻完備，目前仍是敗多勝少，而大韓航空11月份6戰全勝，本週雙方的交手天行者會再度演出以下剋上戲碼或是大韓航空能延續單月不敗紀錄?

4.「冰球」：提供4場單場投注。

11/27(三)08:00，蒙特婁加拿大人在家迎戰大西洋區榜首波士頓棕熊，本季首度交手時，加拿大人在防守強悍的棕熊手上攻進5球，相隔20天再度遭遇，棕熊應不會再讓加拿大人在進攻端予取予求。

11/28(日)08:00，上季史坦利盃冠軍聖路易藍調將踢館坦帕灣閃電，上季例行賽無人能擋的閃電在季後賽首輪慘遭藍衣橫掃後，本季戰績一蹶不振，明星門將華斯里夫斯基狀況低迷，連帶影響球隊場均失球較上季多了近0.7球，此戰面對狀況極佳的藍調，要終止對戰三連敗難如登天。

12/1(日)02:00，大都會區難兄難弟紐約遊騎兵與紐澤西魔鬼將碰頭，兩隊近5場在魔鬼主場的交戰門將都不設防，此戰再上演飆分爛仗的機會不小。

12/2(一)11:00，兩支加拿大球隊愛德蒙頓油人與溫哥華加人將正面交鋒，加人本季開高走低，油人則靠著強大火力繼續佔據太平洋區榜首，加人必須找回季初的防守狀態才有機會抵擋住油人的狂轟猛炸。

(中時電子報)