為拓展日本新消費族群，行政院農業委員會農糧署計畫性培養日本學童從小認識臺蕉，並在當地超市辦理一系列香蕉行銷活動，去年11月1日日本笠間市、水戶市及大洗町購買臺灣香蕉提供轄內中小學生供作學校營養午餐水果，並提供台灣香蕉繪本讓小學生認識臺灣香蕉及臺灣，另在笠間市最大「霞」連鎖超市同步上市臺灣香蕉，受到日本消費者熱情採購，銷售一空，日本商社立即追加訂單，自金日起，每週再出口6公噸，連續3週，合計18公噸，於茨城縣、長野縣等地超市販售，突破臺蕉僅在日本東京、大阪、名古屋及福岡等一線城市銷售現狀。

農糧署表示，臺灣利用不同緯度、日照長短及海拔高度等溫度差異，可全年培育果肉質地細緻、香氣濃郁、風味絕佳的香蕉，不但是國人日常生活不可缺少的水果，更曾於民國60年代創造年銷日本40萬公噸的佳績，日本的長輩亦極懷念臺蕉美好的滋味。

農糧署進一步說明，每當秋風來臨，日夜溫差加大，臺灣香蕉肉質更加Q彈，與熱帶國家香蕉形成區隔，惟臺灣香蕉多為小農栽培，無法與菲律賓以大面積栽培，勞力及資材等生產成本低之菲蕉競爭，爰行政院農業委員會在日本採行「高品質」、「新族群(學童)」之策略，重新定位臺蕉在日本消費市場的銷售策略，本年度截至10月底已外銷2,715公噸，較去年同期1,670公噸，增加62.5％。

農糧署表示，農產品外銷必須針對目標市場進行計畫性生產，並落實產地集貨、分級與品管，再輔以完善的冷鏈物流，來提升外銷農產品到貨品質與數量。該署進一步說明，行政院農業委員會已將「推動臺灣優質農漁產品作為2020東京奧運食材」視為首要施政目標，並推動多項驗證系統，包括GLOBAL G.A.P.、產銷履歷與有機驗證等，完整追溯農產品生產過程及來源，向日方積極爭取將臺灣農產品納入東京奧運採購食材範圍，其中當然也包括美味可口的臺灣香蕉，讓各國選手與遊客有機會在奧運比賽期間品嚐優質臺灣農產品。

(工商 )