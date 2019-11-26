民進黨力催青年選票，民進黨主席卓榮泰今表示，明年第一次可以投總統選票的有118萬6685人；他喊出，「百萬青年站出來！ 你的第一次才不會是最後一次！」

卓榮泰今在臉書指出，明年大選全國將有1934萬76人可投票，而第一次可以投總統選票的有118萬6685人，其中31萬8208人是剛滿20歲的首投族，這一百萬張年輕選票的動向，將會決定台灣國家的命運。

他說，香港人民的勇氣跟毅力，鍥而不捨爭取「五大訴求，缺一不可」，其中的重中之重就是落實行政長官跟立法會的真普選，雖然在昨天區議會選舉中泛民主派贏得有尊嚴的勝利，卻不代表港人就可以擁有真普選的權力，這才是「一國兩制」最大的無奈跟悲哀；這也是香港給全世界活生生的見證，沒有人會再相信中國北京的鬼話連篇！

他表示，民主進步黨捍衛國家的主權跟尊嚴，也是要保障民主社會制度跟人民的生活方式，香港人民為了爭普選付出這麼大的代價仍不可得，我們更該珍惜我們信仰的民主自由，不容破壞、不容剝奪。

卓榮泰強調，一百萬台灣年輕人，可以在明年1月11日投出人生的第一張總統票及立委票，選擇正確則台灣民主千秋萬世，選擇錯誤則九二共識一國兩制！

他表示，一百萬台灣年輕人，請站出來捍衛自己的家園，維護決定自己國家命運的權力，千萬不能讓你的第一次成為最後一次！

(中時 )