國民黨總統候選人韓國瑜手機號碼意外曝光，今火速換電話號碼。（柯宗緯攝）

國民黨總統候選人韓國瑜手機號碼意外曝光，網路脫口秀節目「博恩夜夜秀」主持人曾博恩循線致電給韓，沒想到韓國瑜本人親自接電話，更說「Yes ,I do！」願意上節目。然而，昨晚韓國瑜搭車到台東時，車程4、5個小時，竟接到近20通電話來「求證」他是否為本人，大多是年輕人來試探韓會不會親自接，聽到韓國瑜聲音自己也嚇到，趕緊掛斷；為免造成困擾，祕書已火速換掉號碼。

主持人曾博恩翻出新聞片段，內容是新黨不分區立委候選人邱毅上周在記者會秀出與韓國瑜通話紀錄，博恩發現韓國瑜的電話號碼「無碼」被放送出去，昨晚他在節目中試著撥這支電話號碼過去，沒想到是韓本人親接，博恩感到大為驚喜，也直接邀請韓是否願意參加「博恩夜夜秀」錄影，韓毫不猶豫說「Yes,I do！」

然而，事後真的有人循著「蛛絲馬跡」找到韓國瑜的手機號碼，循線打電話過去。據悉，昨天韓國瑜從雲林搭車前往台東路上，好不容易可以休息一下，未料卻接到1、20通來電，只為了證明他是否為韓本人。

韓在搭車的4、5個小時車程，起碼接了1、20通電話，他本人一一接起電話，聽到韓接起電話劈頭直問「你真的是韓國瑜嗎？」韓回答「是」後，致電者一副欣喜若狂，沒想到韓國瑜竟然會接電話。

這些打電話的民眾大多為年輕人，有人得知是韓國瑜的手機後，直接掛上電話，相當沒禮貌，更有人半夜騷擾，到今天凌晨1點還在打。不過也有支持者送暖，打來說就「市長加油！我是你的支持者，祝你當選！」

韓國瑜起初一通通親接電話，對電話那端回說「沒事！沒事！」，或是以「收訊不好」搪塞，但後來電話實在被打爆，直好連忙求饒，先把手機交給祕書保管，今天則直接將手機號碼換掉，避免不必要的困擾持續上演。

(中時 )