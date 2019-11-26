2020總統立委大選開跑，夾在國民兩大黨中的政黨，在沒有總統侯選人母雞帶小雞的優勢下，要如何在夾縫中生存？根據中評社報導，創立於1993年的新黨，未參與2020大選，也未推區域立委候選人，目前已提名不分區立委候選人，目前全力衝刺政黨票，爭取跨過百分之五門檻取得不分區“立委”席次，進入“立法院”。新黨主席郁慕明接受中評社專訪首度透露統派策略，他們已有溝通，政黨票集中給新黨，讓新黨進立院代表統派，區域立委由其他統派政黨去拚。

郁慕明接受中評社專訪，談到統派在台灣的政治版圖，郁指出，台灣真正的台獨派大約占選民的三成，再扣掉自認“維持現狀”的人之後，剩下來的就是我們所稱的統派，大約占選民的百分之二十，但以2016年那次選舉來看，統派裡只有新黨差不到百分之一，就達到百分之五可以取得席次的門檻，其它的黨連百分之一都不到，所以統派應該把政黨票集中給新黨，讓新黨進去，就表示統派在“立法院也有立委。

郁慕明也指出，很多人期待新黨整合統派，但要整合統派就要能分享，分享的界線就是大家各自比較優勢，在地方上推出自己的人選，區域“立委”新黨不參選，只管不分區。就2020立委選舉部分，提出他對統派在區域立委及不分區立委的規劃，以下是中評社訪問郁慕明的部分問答。

對中評社問新黨在這次“立委”選舉、政黨票的思維和佈局如何？統派在台灣的政治版圖到底有多大？

郁慕明答：光以民調來看，統派好像只有百分之十左右，好像很低，但是我不認為。我認為贊成兩岸和平的應該是大多數，兩岸和平代表的絕對不是獨，所以不獨的應該占大多數，這當中當然也包括所謂的獨台，也還是算不獨，因為他們不是強硬的“台獨”派，真正的“台獨”派大約占選民的三成。也就是說，六成選民還是反對“台獨”，多數認為自己是維持現狀，也就是我們不要去惹人家，拜託你也不要惹我，我們還是好好像過去一樣維持現狀。

但矛盾的是，現狀其實就是一國兩制，這些自認維持現狀的人卻又反對一國兩制，這些人實際上在“獨”與“不獨”間擺盪。六成多反對“台獨”的選民中，扣掉這些自認“維持現狀”的人之後，剩下來的就是我們所稱的統派，大約占選民的百分之二十，這些人當中再細分，約有占全體選民百分之五的人是最激進的統，就是已經懶得吵了，乾脆中共趕快打來就算了，而還有全體選民百分之十五的人，認同新黨和平統一的訴求，他們也就是新黨的支持者。

也就是說，我認為台灣約百分之三十五是台獨，百分之四十五是維持現狀或可稱為獨台，百分之二十是統派。我先大概做這個比例分配，然後以此來說說我的規劃。

我今年的規劃裡面，因為很多人期待新黨去整合統派的政黨，但你要整合統派的政黨，不能是一口吃的，而是要分享，至於分享的界線是什麼，就是區域立委和不分區政黨票的區別。所以我才公開跟一些統派的政黨說：“我們應該合作，但我要整合你們，把你們都變成聽我的，那也不可能，所以我們必須分享。什麼叫分享呢？那就是大家各自在一些地方比較優勢，就在地方上推出自己的人選，區域立委新黨不參選。”

我的意思就是，區域“立委”統派不同政黨各自推人，比如這個黨在苗栗推人，那個黨在新竹推人，這個是你們自己推，等推了以後大家協商一下，然後我們就支持，就完全支持，一起全力來支持這個政黨推的人，等於彼此把界線、範圍都分清楚，比如哪個政黨他是在台南有力量，那你就推人，別的政黨就不推人，所有的統派政黨乃至第三勢力的政黨就通通支持那個候選人，這樣的話第三勢力才有威力。因為國、民兩大黨在一個區域裡一定都推了，第三勢力假如還每個政黨也都要推人，那就力量分散，絕對打不掉兩大黨。

中評社問：假設說在高雄新黨有不錯的人選，然後統派裡面勞動黨或其他的統派政黨，他也有一個不錯的人選，那怎麼辦？

郁慕明答：那就是大家先看好，勞動黨比如他要在哪個地區推人出來，大家溝通一下、協商一下，又例如台南又不是只有一個區，台南這個區是勞動黨，另一個區就可能是另外一個政黨，這個是可以溝通的。那新黨就是不出頭，我們只管不分區。地方上的選舉，只要是統派提出來的人，我們都支持，盡量協商好，這是我原來的構想。

那為什麼我主張政黨票應該集中投新黨，因為所有統派政黨裡面，新黨最有可能過百分之五，其他沒有啊！以2016年那次選舉來看，過百分之3.5以上的政黨只有民進黨、國民黨、親民黨、時代力量、新黨五個黨，其中就是新黨差不到百分之一，就達到百分之五可以取得席次的門檻。在新黨之後，就只有綠黨社會民主黨聯盟和台聯兩個獨派政黨達到百分之2.5，其它的黨連百分之一都不到。所以不分區我們是最有可能過關，統派應該把票集中給新黨，這樣的話新黨進去，就表示統派在“立法院”也有“立委”，所以原來的策略我們講的是這樣子，我們是公開向大家發布、表明的。

後來我跟五十來個第三勢力政黨有一次聚會，我也明白表明，大家都同意這個，因為有些小黨都不會推人出來選不分區的，所以他們也贊成我這樣的做法，政黨票就集中給新黨，我在這個布局上面已經先行溝通了。既然溝通好了，所以新黨這次不參加區域選舉，我們沒有任何一個區域“立委”候選人，包括金門我們都不提。

中評社問：其他統派政黨在區域推人以後，你們就不干涉，讓他們自己去選？

郁慕明答：假如需要我們協商，需要我們幫忙打廣告，我們都願意，但是不分區只有我們有希望，應該把政黨票集中給新黨。至於總統的部分，我們已經說明了，總統選舉全力支持韓國瑜，因為總統票如果我們再分一點的話，就更難下架民進黨，所以必須要集中。有人說韓國瑜我看不行、我不喜歡他，但難道你喜歡蔡英文嗎？兩個比一比，你更討厭蔡英文，那你還是應該投給韓國瑜。韓國瑜當選，至少還會尊重我們，跟我們溝通，兩岸關係也不會採取過於對立的路線。

(中時電子報)