資誠永續發展服務公司連續兩年協助農委會水土保持局導入SROI，運用社會投資報酬衡量機制，管理所培植的地方創生團隊。

資誠永續發展服務公司近日舉辦資誠CSO Club企業永續菁英俱樂部「SROI：為企業找出投入社會參與的成功方程式」活動。

身為台灣SROI導入的先行者，資誠永續發展服務公司總經理李宜樺強調，社會投資報酬機制為管理與規劃重要CSR議題，以及與利害關係人溝通之重要工具。她認為，SROI不僅是一次性的社會投資報酬率數據，更是讓投入社會參與的企業與公部門等機構，能夠評估資源配置、確保發揮社會影響力的成功方程式。

李宜樺表示，過去礙於社會參與、社會投資等專案缺乏衡量工具，難以追蹤、評估後續效益，讓投入社會參與的企業無法與利害關係人溝通專案產生的社會影響力，往往使得最後企業年終也只能用活動贊助的方式，草草結算年度CSR預算。隨著SROI機制的導入，無論是政府部門、企業、或NPO的社會參與價值不再流於形式。

農委會水土保持局組長蔡金龍則表示，水保局長期推動「大專生洄游計畫、青年回留農計畫、農村社會企業計畫、農村環境改善」等專案解決農村問題所帶來的社會影響力和效益，特別在「青年回留農計畫」也以SROI的概念建置管理制度，推動並落實資源有效運用和衡量、管理並創造極大化水保局與計畫團隊為台灣在地生態系帶來的經濟效益，以及伴隨而生的環境與社會效益。

身為青年回留農村創新研究計畫「藺編共同工作空間-藺草愛好者的社群平台 」的參與單位，藺子工作室也指出，吸引中青世代投入藺編學習、培育藺編師資將是未來關鍵，未來還會以系統性、圖像化方式整理藺編工法，讓流傳兩百多年的技藝以易懂的方式推廣至更多消費族群。

經綜合計算分析結果，每投入新台幣1元的資源在「藺編」計畫，可產生新台幣2.40元的社會價值。

(工商 )