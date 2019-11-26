新北市貢寮區馬崗、卯澳村擁有一個飽含歷史文化資產的石頭屋聚落，當地居民為此積極協力推動地方創生來保護，更成立「三貂角文化發展協會」來帶動當地的觀光及文化等。（李永萍辦公室提供／吳康瑋新北傳真）

新北市貢寮區馬崗、卯澳村擁有一個飽含歷史文化資產的石頭屋聚落，當地居民為此積極協力推動地方創生來保護，更成立「三貂角文化發展協會」來帶動當地的觀光及文化等。（李永萍辦公室提供／吳康瑋新北傳真）

新北市貢寮區馬崗、卯澳村擁有一個飽含歷史文化資產的石頭屋聚落，當地居民為此積極協力推動地方創生來保護，更成立「三貂角文化發展協會」來帶動當地的觀光及文化等。新北市文資審議委員會於26日開會針對馬崗三棟石頭厝家屋進行審議，新北市立委參選人李永萍挺身派團隊陪著村民出席關心，並指出，台灣不缺渡假村的觀光開發，但像馬崗卯澳居民「文化覺醒」而啟動「地方創生」的案例特顯珍貴。

李永萍辦公室副主任陳世偉現場像文資審議會建言，他表示，馬崗石頭厝的建築風貌代表著先民百年來居住在東北角的常民智慧，為了對抗凜冽長時間的東北季風，先民就地取材，發揮智慧修築了這樣特殊的家居，這樣的建築型式反應了東北角獨特的文化價值，而這樣完整的漁村聚落風貌也只有馬崗及卯澳有完整保留。

陳世偉更代表李永萍聲指出，這次審議的江家及葉家後代百年來仍住在石頭屋裏面，代表著是「活的文資保存」。而這些石頭屋的住戶從事海女海男的漁業採集，「海女文化」目前正進行「無形文化資產」的評估與認定，石頭屋正是「海女文化」可以定著的硬體文化資產，他強調，如果石頭屋被財團開發拆除，「海女文化」將無法依附而不復存在。

申請歷建的居民江芠萍也像文資會表示，她們一家在馬崗已傳了七代，住了上百年，這裏是台灣別處都沒有的獨特文化資產，而且是活的文化資產。光石頭屋石材的建築方式就依臨海遠近而有大小不同的分別，還要依石塊的形狀而做大小不同的堆疊，這樣的建築工法早已失傳，石頭也很難取得，沒有政府的指定保存，這樣的石頭屋將不復存在。

文資審議後將是由委員內部討論做出決議，無法立即得知審議結果，只能等過陣子新北市府的審議結果公布。李永萍對此指出，自己從一開始即陪伴馬崗及卯澳爭取文資保存，不管審議結果為何，接下來仍會繼續陪伴爭取。她強調，台灣不缺渡假村的觀光開發，但像馬崗卯澳居民「文化覺醒」而啟動「地方創生」的案例卻尤顯珍貴，文資保護尚未成功，她呼籲民眾「一定要持續努力」。

(中時 )