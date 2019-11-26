台灣高鐵公司今日表示，TGo會員的紅利點數，除了能折抵高鐵車票、高體假期行程費用外，即日起與全家便利商店合作，TGo會員可在設有Fami port的全家便利商店，兌換咖啡、熟食、冰品、現金券四大類共11種商品，最低僅需60點即可兌換，等於北中來回可吃一顆茶葉蛋。高鐵公司特別提醒，前一年度的累積點數，將在今年底到期，提醒會員盡速兌換。

高鐵公司表示，TGo會員欲兌換全家商品，請先至全家門市FamiPort，取得商品兌換單據後，憑單據即可在任一店舖兌換取貨。即日起至2020年1月31日止，特別提供超值加碼，148點TGo點數，即可兌換中杯熱美式咖啡、60點可兌換茶葉蛋，相當於搭乘標準車廂北高來回一趟就能喝杯咖啡、北中來回一趟就可吃顆茶葉蛋。

此外，獲得TGo點數的方式也更多元，除搭高鐵外，使用7-11的OPEN POINT、中國信託及彰化銀行信用卡紅利點數、或是中華電信的Hami Point，都可轉換成高鐵會員TGo點數；今年底前，聯邦銀行信用卡點數也將可兌換。

高鐵公司提醒，2018年累積的TGo點數，將於今年底到期，敬請TGo會員登入帳戶查詢點數餘額及到期年限，即早兌換，逾期點數將歸零，未來將針對會員持續推出多樣化優惠活動。

(中時 )