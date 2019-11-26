鏡週刊報導邱志偉的三弟邱冠榕打著邱志偉的名號，在外招搖撞騙，民進黨立委邱志偉26日對此發表聲明，指弟弟「邱先生」在家族中是個令人頭痛的人物，家族在20年前就想跟他斷絕關係，平時也不會互動。邱志偉下午將到橋頭地檢署提高妨害名譽及詐欺。

邱志偉說，之所以稱三弟為「邱先生」，這是因為好多年沒看過他，連他改成什麼名字都不知道，加上20多年來針對品性、為人、行為的不恥，無法把他當兄弟。「我認為1個罪犯沒有資格當我兄弟，邱先生也與家族所有人沒有互動，我跟他僅止於血緣關係，如此而已。」

對於邱先生的素行不良、惹事生非，邱志偉表示：「我真的是厭惡到極點，週刊寫他有打電話給我、有Line我二弟等，全都是他假造、變造，服務處、辦公室全都沒有接到他的任何一通電話，二弟也沒有收過他的Line。」

邱志偉指出，今年7月，有邱先生的被害人到服務處陳情，他才首度知道這件事，他坦言，對邱先生的作為感到厭惡、深惡痛絕，因此也請律師提供被害人法律諮詢服務，當時針對有人用他的名義行詐騙的行為，也立即向警方備案。

邱志偉說，邱先生已經超過40歲，在外招搖撞騙的行為都要自己負完全責任，連他也都是受害者，對邱先生的所作所為，他不寬貸，會依據報導內容請律師寫訴狀，並前往地檢署提告，希望法律針對這種惡劣的罪犯能予以嚴懲。

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