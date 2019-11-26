今（26）日公布今年10月份生鮮蔬果農藥殘留抽驗結果，抽驗生鮮蔬果檢驗374項殘留農藥含量，共抽驗85件蔬果產品，其中12件不符規定，不合格率達14.1％，包含芒果、豌豆和茄子等，衛生局表示，針對不符規定產品，已命業者下架不得販售且全面下架，並針對個蔬果來源移請各縣市衛生局溯源追查。

台北市衛生局表示，針對初犯之違規供應商停止供應10天、累犯者廢止供應人資格，未來也將進一步加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗，以確保民眾食安，雖上述產品檢出之殘留農藥殺蟲劑均為合法登記並領有許可證之農藥，但標準上須符合「農藥殘留容許量標準」，若農藥殘留量超標即違反《食品安全衛生管理法》，可處分責任業者新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則可處分販售業者新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

10月份抽驗12件不符規定蔬果產品，芒果1件檢出3項殘留農藥不符規定；豌豆1件檢出2項殘留農藥不符規定；紅柿、長豆、龍眼、茄子、火龍果、紅鳳菜、木瓜、芥藍芽等各1件及青江菜2件，各檢出1項殘留農藥不符規定，超標類型農藥以殘留殺蟲劑為主。

此外，台北農產運銷公司將依據「台北市第一、二果菜批發市場供應人申請登記及管理要點」，針對違規供應商停止供應10天，第2次則廢止供應人資格，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

衛生局提醒，民眾於食用或烹調蔬果前，應先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再用水浸泡10至20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2到3遍，另烹煮蔬菜時，將鍋蓋打開等方式，都能有效減少及降低農藥的殘留。

(中時 )