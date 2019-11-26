前總統陳水扁在「新勇哥物語」中指，20年來兩位總統候選人韓國瑜與宋楚瑜都在「裝窮騙選票」。宋楚瑜為此輸掉總統大選，韓國瑜能夠騙到總統寶座嗎？宋楚瑜上午表示，阿扁你其實已證明宋楚瑜的清白。

陳水扁酸宋楚瑜，在「興票案」引爆前，塑造一生「為官清廉呷飯攪鹽」的形象，還自爆窮到連媽媽廁所的門壞掉都沒錢修理。結果「興票案」卻連環爆，宋楚瑜在美國曾經擁有5棟房子登記小孩名下。錢從哪裏來？從「長輩說」、「照顧蔣家說」⋯一夕數變。就這樣總統夢碎！

宋楚瑜上午回應，聽到這樣的話 他要說，阿扁你其實已證明宋楚瑜的清白，宋楚瑜經過3位主任檢察官、20幾位檢察官，經過5年的調查，而且是綠營公認的「陳青天」前法務部長陳定南，正式認定宋楚瑜是清白的，國民黨把亂七八糟的資料給阿扁，但阿扁不敢拿來打他，因為阿扁知道裡面都是胡說八道，其次興票案已經過程序證明宋楚瑜的清白，所以他反而要謝謝阿扁。

(中時 )