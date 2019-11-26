朱立倫（右）在大溪源股本鋪與陳學聖坐聊。（邱立雅攝）

朱立倫（中）回到大溪老街，回憶他與陳學聖共同打拚的日子。（邱立雅攝）

前桃園縣長朱立倫全台輔選馬不停蹄，26日再度回娘家，替老戰友陳學聖輔選，首戰到大溪老街的源古本舖參訪。朱立倫表示過去擔任桃園縣長時代，與當時文化局長陳學聖攜手整建大溪古蹟，此次回來看看與陳學聖走過的痕跡與一起打拚的成果。

針對近期政黨民調，國民黨與民進黨差距拉到20％，讓整個從總統到立委的犬情情勢更加艱鉅，朱立倫坦言國民黨一直在犯錯，除了民進黨持續抹黑外，國民黨一直在增加敵人、趕走朋友，自己現在正在做的就是努力找回朋友、降低敵人。

「我在桃園應該還是最大公約數吧！」朱立倫表示，在不分區名單公布後，他到各地輔選，區域立委都向他反映名單重創選情，各地至少掉5到10％的支持度，朱立倫認為區域立委與韓國瑜要加大力度努力之外，包括不分區立委提名人要為自己也為黨辯護，因為社會的質疑造成國民黨選情重創，是不容否認的事實，黨內要誠實面對。

朱立倫說，現階段不分什麼粉，只有中國民國粉，國民黨要擴大支持者、增加支持者，爭取為了中華民國投下最後一票的關鍵

近日引起國際間軒然大波的間諜案，朱立倫責認為這類案件要謹慎小心，動輒影響選舉結果，希望有關單位要盡速釐清，而民進黨也不要急著抹紅對手，萬一是一個假爆料或是假間諜，對全民來講是民主的傷害，要謹慎對各方消息查證。

至於民進黨團在立院急推反滲透法一事，朱立倫批評民進黨的政治操作，將會有一些綠營想要預期的效果，但是對台灣民主的傷害或可能造成社會的反彈，請民進黨稍微注意一下。

(中時 )