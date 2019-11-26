美國總統川普今天在白宮招待一位特別的客人，這隻軍犬「柯南」參與美軍追捕伊斯蘭國（IS）領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）行動並立下大功。
川普說：「這是柯南（Conan），現在可能是全世界最知名的狗狗。」
川普告訴記者：「我們很榮幸可以邀請柯南，並頒發獎章給牠。我們將在白宮掛上一面牠的獎牌。」
這隻比利時瑪連萊犬（Belgian Malinois）和他的訓練員出席這個簡短、臨時的表彰儀式，川普偕同第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）出席，他告訴記者：「柯南的表現非常好。」
川普對柯南讚不絕口，他表示：「太優秀，太聰明了，這隻狗真不可思議。柯南是個硬漢，沒人敢惹牠。」
同時，副總統彭斯（Mike Pence）在場更大方稱讚牠是一隻四腳「英雄」。
巴格達迪從默默無聞伊拉克人到自稱是全穆斯林之上的「卡里發」（caliph，指伊斯蘭教中穆罕默德的繼承者），成為伊斯蘭國首腦。他上個月在美國特種部隊追捕下，逃進一條沒有出口的地道，引爆自殺背心身亡。
柯南觸及爆炸裝置的電線而受傷，但牠已經完全恢復。
(中央社)
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