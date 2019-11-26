這真的太誇張！有一名婦人將自己的越野車「Land Rover Defender」將車停在火車站11個小時，卻不想當她去取車時，卻看見自己的愛車車門、引擎蓋等完全被拆走，連內裝也慘遭洗劫一空，有人估算了一下維修費用，表示至少需要67萬。儘管大多數人對這件事表示同情，卻有幾名網友在抨擊該名婦人，認為她將車留在火車站是一件非常愚蠢的事情。

有一名婦人將自己的越野車「Land Rover Defender」將車停在火車站11個小時，卻不想當她去取車時，卻看見自己的愛車車門、引擎蓋等完全被拆走，連內裝也慘遭洗劫一空，有人估算了一下維修費用，表示至少需要67萬。儘管大多數人對這件事表示同情，卻有幾名網友在抨擊該名婦人，認為她將車留在火車站是一件非常愚蠢的事情。(圖/取自臉書)

有一名婦人將自己的越野車「Land Rover Defender」將車停在火車站11個小時，卻不想當她去取車時，卻看見自己的愛車車門、引擎蓋等完全被拆走，連內裝也慘遭洗劫一空，有人估算了一下維修費用，表示至少需要67萬。儘管大多數人對這件事表示同情，卻有幾名網友在抨擊該名婦人，認為她將車留在火車站是一件非常愚蠢的事情。(圖/取自臉書)

據《鏡報》報導，來自英國萊斯特郡(Leicestershire)的麗莎(Lisa Sturney)在早上將車停在紐華克車站(Newark railway station)，待晚上卻發現自己的車子被拆得支離破碎，甚至在掠奪完後還放了小火燒了車內。路過的路人將照片PO到網路上，由於這些照片看起來真的太慘了，貼文一出隨即引發網友的熱議。不少網友對這件事感到遺憾跟沮喪，有些人甚至表示希望能重判這些暴徒。然而有些網友卻不這麼認為，其中一名網友嘲諷道，車主將車放在紐華克車站，這很可能是她做過最愚蠢的決定之一。並認為她應該對這件事有所預見。

在麗莎的車子遭拆後幾天，她在臉書上發現了疑似她車子的零件，將以350英鎊售出，該名賣家聲稱那零件來自他2016年的車子。

(中時電子報)