「建設真功夫」影片呈現江啟臣爭取的「建設亮點」。（江啟臣服務處提供／王文吉台中傳真）

「建設真功夫」影片呈現江啟臣爭取的「建設亮點」。（江啟臣服務處提供／王文吉台中傳真）

江啟臣強打政績牌 發表「建設真功夫」影片

國民黨立委江啟臣日前發表競選MV大獲好評，26日再推出「建設真功夫」政績影片，將這屆任期爭取的「建設亮點」，包含台中鐵路高架化完工啟用、國道4號豐潭段動工及力拚豐原國民運動中心2023年啟用等，用短短40秒影片呈現，讓鄉親檢驗「啟臣的真功夫」。

江啟臣表示，現在的政治，充斥口水與標籤化的假議題，他抱著回饋家鄉的初衷回鄉服務，是真正對土地的愛，不是空嘴薄舌，而是拿出「真功夫」，比誰更有辦法建設家鄉，解決困難，政治才會向上提升而不是向下沉淪。

「建設真功夫」影片以氣功揭開序幕，短短40秒沒有一句口白，以緊湊節奏，呈現4年建設成果，包括豐原水資源回收中心完工、石岡大壩管理中心重建啟用、新社129縣道的拓寬竣工、老舊校舍的改建翻新、客家庄的環境營造提升、旱溪美化整治及爭取新建東勢堤防等。

江啟臣提到，自己在國會問政俐落不拖沓，打拚做、認真做，選前才有成績給鄉親檢驗；期盼豐原山城地區的鄉親朋友明年1月11日務必要出門投票，讓他高票連任，持續為市民朋友服務，「讓豐原山城，繼續幸福加乘！」

(中時 )