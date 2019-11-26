台中市議員黃馨慧26日在都發建設業務質詢表示，交通部長亂開建設支票，引發專業學者連署抗議，凸顯「中央撒錢邀功、民眾掏錢買單」的亂象已經非常嚴重，建議市府未來與中央官員開會，應該上網公開會議紀錄，讓民意成為地方首長後盾，避免債留子孫！

黃馨慧表示，毛治國擔任交通部長期間，台中鐵路高架化是中央全額補助。反觀林佳龍擔任台中市長力推「山手線」鐵路高架化，該項工程中央負擔363.5億元、地方也要負擔一半費用332.1億元。林佳龍落選北上擔任交通部長，不到一年，又陸續核定鐵路立體化及高鐵延伸案，總經費也已超過四千億。

黃馨慧說，日前林佳龍又宣布21年後，也就是「2040年台中機場整體規畫」案，總經費從2035年的248億元增加到756億元，這樣的撒錢、搶動土，恐怕只滿足了中央官員帶著子弟兵立委「搶曝光」的目地，對台中市民、甚至中部民眾而言對民生經濟有何益處？

事實上，若台中機場旅客量無法達到國際線480萬、國內線110萬人次，重頭戲「陽西區」新建航廈工程、聯外道路等後續中長期計畫無法啟動，中央的「台中機場2040年整體計畫」建設支票，會不會變「芭樂票」，讓台中人空歡喜一場？

黃馨慧建議，中央官員到處撒錢邀功，建設支票一張比一張誇張，最後還都是民眾納稅買單。建議市府，未來與中央開會的會議資料，非機密性文件可以公開網站上，讓市民了解中央、地方到底如何配合？經費補助多少？不必和世界經驗的博士爭辯，只要讓民意成為市府後盾！

(中時 )