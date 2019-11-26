2020國民黨參選總統的候選人韓國瑜，日前上中天節目《麻辣天后傳》，接受東吳大學同學也是主持天后利菁的訪問，有三個小孩的他更透露「生子祕方」，沒想到剛結婚前8年太太李佳芬竟然都沒有懷孕跡象，直到隔壁太太傳授秘方，他們才連生三胎。

韓國瑜（左）接受利菁麻辣提問。（圖／中天提供）

有3名子女的韓國瑜在節目中透露，與李佳芬結婚8年都沒生，直到隔壁一位老太太建議他們吃「鵝蛋」，沒想到就這樣「連續吃了幾次，不知道是鵝蛋關係，還是我身體變好，開始生小孩。」而他失業期間他幫忙顧小孩，對奶粉、尿布品牌瞭若指掌。在場來賓PAUL也提問失業時如何調適心境，韓國瑜直言：「中年失業，最大一個字，悶。」但他說如果沒失業，他可能連如何到超商買東西都不會。

韓國瑜（中）上《麻辣天后傳》接受藝人提問，表示選女婿要腎好。（圖／中天提供）

韓國瑜也接受在場藝人王少偉、哈孝遠、楊皓如、PAUL、蘿莉塔及兩位密探李懿、陳信維的麻辣提問，來賓提問是否介意女兒韓冰和藝人在一起，韓國瑜提出女婿條件：「我選女婿，不分國籍、不分群族、不分貧富，只在乎個性，希望女婿開朗、陽光。」來賓則聊到男生「腎」要好，他打趣回，如果要看「腎」好不好，可約一攤熱炒，「喝完啤酒後，看誰第一個上廁所誰輸！」蘿莉塔追問若女兒遇到渣男怎麼做，韓國瑜表示會勸女兒看開一點，這世上一個字「情」把大家困死，最傷人的也是愛情，開玩笑說：「要問王世堅，問世間（堅）情為何物。」本集精彩內容，也將在今（26）晚播出。

(中時電子報)