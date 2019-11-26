文章與短髮女傳緋聞。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

文章否認新緋聞。（圖／翻攝自文章同學微博）

女星馬伊琍演過第二版《還珠格格》中「紫薇」一角，今年7月她和老公文章宣布11年婚姻畫下句點。今(26日)陸媒報導，直擊文章下飛機後迎來一名短髮正妹接機，兩人有說有笑，進入車裡後疑似貼臉濕吻。對此，文章稍早發文說一大早就被一堆恭賀訊息搞昏，兩人沒有接吻，只是找不到安全帶幫個忙，更說再這樣下去別說新戀情，連朋友都沒了。

文章過去演出過《西遊·降魔篇》、《失戀33天》，2014年他爆出背著老婆馬伊琍和女星姚笛發展不倫戀，馬伊琍當時選擇原諒，但今年7月兩人仍決定離婚。據《優酷娛樂》報導，文章日前和一名短髮女子現身機場，對方來接機，兩人在停車場收拾好行李便上車，之後一起去餐廳用餐，看似關係親密。

對此，文章稍早回應只是朋友，說：「大清早起來被各種祝福弄蒙圈了。凌晨五點落地，好不容易找個朋友來接機，就變成新戀情了？穿的厚重找不到安全帶，朋友搭把手就車內熱吻了？你們再這麼寫，別說新戀情了，連朋友都找不到了」。網友回應：「文章暗示：本來挺有戲的這被你們一通攪和，得了」、「凌晨能來接機的朋友關係應該很好吧」、「不知道這個『找安全帶』能不能成為年度新梗」、「你們信他說的嗎？反正我不信」。

(中時電子報)