住者有其屋！台中市議員黃守達26日都發建設水質詢時，質疑台中市的「包租代管社會住宅」對於諸如獨居老人、身心障礙者等弱勢租戶仍不友善；都發局應提出對策加強與社會局聯繫，確保弱勢租戶權益。都發局強調，市府將研擬轉介機制，提供不同居住協助管道。

市議員鄭功進、張耀中、李天生、黃守達26日在業務質詢時，關心弱勢族群居住權益。黃守達指出，在591交易網釋出的台中社宅包租代管物件，租屋身份要求為學生、上班族、家庭，無法保障弱勢租戶；建議市府都發局與社會局建立橫向聯繫管道，完善包租代管方案。

黃守達質疑，那獨居老人怎麼辦？打工族算上班族嗎？這樣的「包租代管社會住宅」，不僅很難適用於身心障礙者，對於獨居老人、遊民也不友善。一般租屋市場房東擔心獨居老人獨自終老影響租屋房價，常不願意出租給這些弱勢租戶，造成租客有錢租不到流落街頭。

都發局表示，台中市第2期包租代管計畫自10月1日正式開辦，規畫包租包管與代租代管各800戶，提供弱勢房客市價租金5折或7折優惠；並由營建署與591租屋網合作開發包租代管專區，由各都受託業者將開發案件放上專區中，以加速媒合效率。

都發局強調，市府針對低收入戶依據家戶人口數，每月補助1000至4000元不等的租金補助，社工科並會協助弱勢家戶申請相關福利資源；考量依住宅法規定住宅補貼不得同時享有；弱勢承租人僅可擇一申請，若後續弱勢戶未申請通過，市府將研擬轉介機制，提供不同居住協助管道。

(中時 )