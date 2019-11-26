知名AV男優東尼大木，因為長相神似周杰倫爆紅，近日傳出聯合另一名男優，性侵前輩女友，事後更下跪謝罪並承諾會付賠償金，不過如今竟爆出他強調：「沉默不代表承認」，謝罪只是希望息事寧人，立刻引發網友議論。

東尼大木捲入性侵疑雲後神隱數日，昨天在推特發文對性侵一事做出說明，他表示不記得有性侵前輩女友，當時會下跪道歉只是因為想要息事寧人，但確沒料到影片居然被PO到網路上，不過仍再三強調不管喝得再醉，都不會做出這種傷天害理的事情，但卻被另一名男優橫山一光狠狠打臉，坦承是東尼大木要求串供堅稱「不記得有這件事」，讓外界對於他不負責任的行為大感失望。

東尼大木推特全文。（圖／トニー大木@福の神推特）

對此AV達人一劍浣春秋表示，雖然東尼大木事後否認性侵一事，但既然沒做錯為何又要道歉，更點出關鍵點在於東尼大木確實和前輩女友發生性行為，但關鍵就在於是合意性交還是強暴對方了。

(中時電子報)