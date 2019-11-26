金門縣縣警局〈酒駕防制專案〉績優獎，局長張國雄肯定同仁的努力。（警方提供／李金生金門傳真）

金門縣警察局小隊長陳永林（右）榮獲交通警察績優獎。（警方提供／李金生金門傳真）

交通部2019年「金安獎」揭曉，金門縣獲得最高榮譽「卓越獎」及縣警局〈酒駕防制專案〉績優獎外，並有4人拿下績優交警、義交、優良職業駕駛和導護志工的個人獎項。

金門縣獲得「卓越獎」的原因是：

一、2018年度起陸續闢建金門航空站第3停車場及山外車站停車場等2處平面停車場，新增路外停車格計348位，並推動「鳳翔社區停車空間改善計畫」，購回停車場公共設施用地。

二、完成金城城區路外停車資訊系統建置，另搭配「金好停APP」顯示臨近停車場，輔以路徑指引便利用路人前往停放，改善路邊違規停車。

三、加強改裝車輛交通違規稽查、噪音執法作為，減少交通亂象。

四、訂定「春節連續假期交通疏導工作執行計畫」，實地會勘交通管制措施，並運用M-Police路口監視器及臉書直播，立即反映派遣增加警力前往疏導。

五、2018年加強取締重大交通違規重點項目7037件，較2017年取締5093件，增加1944件，增加比率達38.17％。

六、執行年滿75歲之高齡駕駛人換照或繳回，2018年寄出357件換照通知書，166人完成換照，達成辦理銀髮族駕駛關懷方案50％目標值。

七、2018年首次至金門監獄辦理「酒駕再犯專班」，讓學員了解監獄中之生活，以震撼教育方式達到遏阻酒駕之效果。

八、辦理學生上下學交通安全教育宣導43場次、高齡者及家庭交通安全宣講共執行28場次。

九、製作簡體版「電動自行車騎乘安全及違反罰款」海報，張貼於小三通入境處、電動自行車租賃處、民宿、彩妝店等處所，並製作「電動自行車及自行車行車安全」影片，於小三通船班上播放，向陸客加強宣導。

個人獎則是金門縣汽車駕駛員職業工會會員梁榮德榮獲優良職業汽車駕駛人獎、金湖義交中隊中隊長王勇培獲得促進道路交通安全績優獎-義勇交通警察績優獎、金沙國小導護志工李惠鈴獲得導護志工績優獎、金門縣警察局小隊長陳永林交通警察績優獎。

(中時 )