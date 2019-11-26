將於12月7日在台北大佳河濱公園舉辦的「康健人壽騎走日」，活動開放報名後已迅速額滿，屆時預計會有3500人參加，人數較前一屆成長40%再創新高，另外，線上數位公益活動「騎走十萬里 康健捐百萬」也獲民眾熱情響應，上線短短兩周累積超過6萬公里運動里程數，也讓公益愛心總額累積達60萬台幣。

「騎走十萬里 康健捐百萬」公益活動，是民眾累積1公里運動里程，康健人壽就會捐出10元公益愛心金，受到民眾熱情響應，目前累積里程6萬公里，相當於環台60圈，愛心金也達到60萬台幣，康健人壽總經理兼執行長邵駿崴表示：「推動運動健康生活和回饋在地社區，一直是康健人壽重要的使命。今年『康健人壽騎走日』雙重活動獲得民眾熱烈迴響，代表結合健康生活、建立在地共好公益理念的活動主軸，深獲大家的認同和支持。運動和公益都是不受地點和時間限制的活動，我們希望號召更多人加入，一起完成10萬公里、相當於環台100圈的目標，康健人壽將捐出新台幣100萬元支持HOPE癌症希望基金會，和民眾攜手將健康與幸福傳遞給更多需要幫助的人！」

「2019康健人壽騎走日」康健人壽與民眾相約12月7日在大佳河濱公園一起健走、騎自行車，現場也規劃「健康嘉年華」，由康健人壽合作夥伴們設置紓壓體驗、營養知識、健康大挑戰、打卡互動等趣味攤位和精彩闖關遊戲，還有骨質密度和身體質量檢測等體驗活動。

(中時電子報)