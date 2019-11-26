被控割喉伊斯蘭國戰俘的美國海豹部隊戰士蓋拉格（Edward Gallagher）一案引發的政治肥皂劇又出現轉折，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）昨（25）日表示，美國總統下令針對艾拉格戰爭罪的軍紀調查，讓蓋拉格得以保留海豹部隊隊員身分。

美國國防部長艾斯培25日表示，總統川普指示他停止海軍針對海豹部隊戰士艾拉格戰爭罪的軍紀調查。

美聯社報導，繼24日宣布開除私下和白宮勾結的海軍部長史賓塞（Richard Spencer）後，傾向將蓋拉格送交軍紀委員會調查的美防長艾斯培昨日表示，是總統川普對他下達指令，停止調查，而自己有義務服從命令。

美國國防部長艾斯培。（圖／美聯社）

艾斯培說自己一向傾向走正常程序，「我可以控制我能控制的」，不過當被問及總統介入海豹戰士戰爭罪一案是否傳遞了正確訊息時，他回應，「總統是最高統帥，有所有權利、授權和特權去做自己想做的事。」

整起事件起源於蓋拉格2017年駐紮伊拉克期間，被下屬指控殘忍割喉伊斯蘭國（IS）青少年戰俘，後續還和戰俘遺體合照、並將照片傳給友人炫耀，此外也包含狙殺當地無辜女學童及老人等6項指控。今年7月，美國海軍軍事法庭判決出爐，有關殺害戰俘、平民的指控全部無罪，僅和戰俘合影的罪名成立，蓋拉格被判處4個月有期徒刑，軍銜從三等士官長降為上士，薪俸及退休金跟著縮水。不過本月中，美國總統川普突然宣布恢復蓋拉格的軍階及薪資水平，還讓他退役時能領全額退休金，引發外界批評此舉違反軍紀，美國海軍20日又發文通知蓋拉格，表示將於下月2日舉行三叉戟徽章審查委員會的聽證會，討論是否要收回他的海豹部隊徽章，亦即討論是否將他自海豹部隊除名，引爆川普與海軍之間的政治角力戰，川普次日發布推文痛批海軍處理事情的方式「遭透了」，不准他們拿走徽章。

艾斯培昨日表示，原先贊成海軍繼續進行聽證會調查，不過當川普給他口頭命令、要求停止調查後，他服從了，艾斯培昨天並未明確指出不認同川普的指令。

此外，他昨天也說明前一日開除海軍部長史賓塞的決定，指出史賓塞背著他向白宮提議，將恢復蓋拉格軍階、維持他的海豹部隊隊員身份直到退休，指出此提議和自己及其他五角大廈官員的意見相左，也和史賓塞先前擺出的海軍紀律程序不該受到外界插手的公開立場不同。

(中時電子報)