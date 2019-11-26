台中地檢署反賄選宣導活動，熱鬧登場。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

台中地檢署檢察長陳宏達26日在反賄選宣導「袋袋相傳」活動，拿起戲偶史艷文小秀身手演起布袋戲，奉勸民眾不要買票、賣票，現場掌聲、笑聲不斷。陳宏達表示，去年公職人員選舉，全國各地檢署查獲1萬9922涉賄案，提起當選無效者186人，已有111人一審被判當選無效，今年將持續查賄、端正選風。

台中地檢署今年反賄選宣導很接地氣！26日在東區醒修宮舉辦「袋袋相傳」活動，邀請「真雲林閣」掌中戲團演出反賄選布袋戲，讓反賄選宣導活動變得生動又有趣，現場擠滿信徒及民眾。

陳宏達現場小秀身手，他手持戲偶史艷文客串演出，呼籲全民選舉不買票、不賣票，打擊賄選、淨化選風，並宣布賄選檢舉獎金鼓勵勇於舉發，他還以布袋戲主角「哈！哈！哈！」的招牌笑聲，贏得全場掌聲。

活動推出現場及網路有獎徵答活動，現場贈送環保袋，象徵「袋袋相傳」；此外，民眾也可上「正聲台中」電台臉書，只要正確回答反賄選題目，將有機會獲得環保袋。

(中時 )