民進黨正、副總統參選人蔡英文和賴清德組成的「英德配」，今天定裝照曝光，日前與蔡總統合影，臉部表情比較僵硬的賴清德，這次主動向攝影師提議：「可以問我們西瓜甜不甜？」

此外，影片中，蔡總統與賴清德拿著2016年蔡總統與陳建仁拍攝定裝照時拿過的同款光劍拍照，希望延續4年前的勝選氣勢，讓「英德配」高票連任。

競辦發言人廖泰祥指出，在拍攝過程中，蔡總統及賴清德都尊重工作團隊的安排，對於工作人員設計的拍照動作包括抱胸、握拳等姿勢，以及手持星際大戰的光劍或春聯拍攝賀歲照等，都來者不拒。

廖泰翔進一步說明，會安排讓兩人手持光劍拍照，是因為在2016年「英仁配」時也曾拍過，希望延續2016年的勝選氣勢，讓「英德配」在2020再開紅盤、高票連任。

廖還爆料，攝影師引導兩人拍攝表情時，賴清德還主動提議說：「可以問我們西瓜甜不甜？」在一問一答的互動中，讓兩人肢體更放鬆、笑容更自然。

廖說，蔡總統和賴清德這次共準備了2套服裝，除了深色西裝外，還有湖水綠的競選外套，團隊也預先拍攝了號次手勢的照片，以因應未來在文宣設計上的需求。

(中時 )