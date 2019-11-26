一名中年陳姓男子日前因常常皮膚搔癢到醫院檢查，醫師一看，他全身皮膚暗沉泛黃，連眼白和口腔內膜都比一般人黃，經抽血檢查後才發現，肝指數異常的高，竟是慢性B型肝炎未經治療造成的肝硬化。醫師表示，腸胃有腫瘤，其實皮膚看得出來，當身體違和時，膚色會透露訊號。

《良醫健康網》報導，長庚醫院皮膚科主治醫師黃昭瑜指出，當健康狀況產生病變時，身體無法代謝的物質過度堆積，就會形成膚色的改變。陳先生之所以膚色泛黃，就是因為肝硬化造成的膽色素無法代謝，堆積在皮膚和黏膜，使他皮膚發癢、發黃。

除了肝硬化之外，黃昭瑜表示，包括膽囊炎、膽囊癌、胰臟癌等會造成膽色素堆積的疾病，都可能讓膚色變黃，如果出現無症狀的黃疸，合併體重迅速減輕、疲憊，就要特別小心是否為胰臟癌徵兆；如果膚色經常泛紅，並伴隨腹瀉、低血壓，則要小心類癌症候群，大部分是腸胃道出現嗜鉻細胞增生造成的腫瘤，腫瘤分泌血管活性肽，造成血管過度反應，形成膚色潮紅。

此外，還要注意皮膚因「生理性」以外的原因變黑，當壓力和荷爾蒙異常、甲狀腺亢進、腎功能異常、重金屬沉澱等，都會造成皮膚色素沉澱變黑。黃昭瑜強調，腎功能異常的人因為腎臟代謝不良，造成過多的黑色素刺激性荷爾蒙滯留，刺激黑色素分泌，造成黝黑皮膚，尤其是在陽光經常曝曬的部位。此外因為黃色的胡蘿蔔素和尿素無法代謝，會造成腎功能不佳的病人皮膚泛黃、同時伴隨乾燥性皮膚和皮膚搔癢。

(中時電子報)