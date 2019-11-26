僑泰高中學生組成「OFDL Space」隊參加WRO國際奧林匹亞機器人賽，奪下第三名，返校後與師長合影。(僑泰高中提供／林欣儀台中傳真)

2019WRO國際奧林匹亞機器人大賽世界賽落幕，代表台灣出賽的僑泰高中資訊科學生吳育丞、電子科應屆畢業生張睿承組成的團隊，在賽事中過關斬將，奪下足球組世界第三名，兩人在受獎時拿出中華民國國旗，為國爭光，蔡英文總統還第一時間發出賀電祝賀。

吳育丞、張睿承以「OFDL Space」隊參加奧林匹亞世界機器人大賽，從校際盃、縣市賽一路打到全國賽，日前代表台灣赴匈牙利參加世界賽，擊敗來自世界各國的好手、擠進前四強，最後因對戰澳門落敗、又擊敗馬來西亞，奪下第三名。

其實，兩人從國中開始就對機器人展現出濃厚興趣，他們說，進入僑泰高中後，接受資電群師長的個別指導，配合「智慧機器人實習」、「程式設計」等課程的扎實訓練，累積足夠經驗，才能一舉在世界賽獲得佳績。

僑泰高中指出，WRO國際奧林匹亞機器人世界賽是融合創意、電腦資訊及科學原理的機器人競賽，賽事分為「一般競賽」、「創意賽」、「足球賽」、「進階挑戰賽」、「進階足球邀請賽」，主辦單位選擇國際議題並出題、再由選手設法解決，今年的主題「Smart City」，選手們必須隨著規則應變並解題，難度相當高。

僑泰高中校長溫順德說，此競賽重視「團隊合作」、「系統思考」、「解決問題」等能力，與新課綱的精神不謀而合，近年來學校也透過課程革新培養學生表達、創新及思考力，盼提供學生接軌國際的學習環境。

(中時 )