在泛綠選民的質疑、催促下，民進黨終於推出《反滲透法》草案，並宣稱這版本已蘊釀5個月餘。但民進黨沒說的是，這個時間點推出，不但能左打小綠時代力量，搶回流失的政黨票，再搭配這兩天爆出的共諜王立強案，能右打國民黨總統參選人韓國瑜。民進黨不愧是最會選舉的政黨，政治操作手腕一流，令人讚嘆。

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(中時電子報)