《大政治大爆卦─無色覺醒》王立強見報、約談向心夫婦、推反滲透法 諜報大戲登場？ 14:132019/11/26 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 ??《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在泛綠選民的質疑、催促下，民進黨終於推出《反滲透法》草案，並宣稱這版本已蘊釀5個月餘。但民進黨沒說的是，這個時間點推出，不但能左打小綠時代力量，搶回流失的政黨票，再搭配這兩天爆出的共諜王立強案，能右打國民黨總統參選人韓國瑜。民進黨不愧是最會選舉的政黨，政治操作手腕一流，令人讚嘆。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #民進黨 #韓國瑜 #王立強 #反滲透法 也許您會感興趣 推薦閱讀 羅智強：民進黨不分區名單 更爛 00:012019/11/22 政治 盧轟綠廣告立委過半 席次已2／3 12:272019/11/23 政治 韓國瑜嗆民進黨鎖國 民進黨反嗆 13:082019/11/23 政治 陸諜涉台大選自白屬實？紐時：細節存疑難查證 16:402019/11/23 國際 「間諜」王立強？2016年在福建被判詐騙罪！ 09:232019/11/24 兩岸 陸特工叛逃澳洲？滿滿電影感完整劇情 終於曝光！ 14:252019/11/24 兩岸 快評》烏龍共諜案為何選澳洲？ 18:452019/11/24 政治 民進黨暗喜又撿到槍 一天就膛炸 04:102019/11/25 政治要聞 民進黨聽到共諜就犯傻 04:102019/11/25 時論廣場 民進黨猛打間諜案？趙少康震驚：竟有兩大邪惡目的！ 16:292019/11/25 政治 政治熱門新聞 蔡韓最新民調 網傻眼：竟然逆轉了！？ - 政治 韓國瑜為何選得這麼辛苦？他：怪一個人 - 政治 封殺影片外流？賴清德造勢 網驚：哇好多… - 政治 韓將上這節目！網：1450現在快嚇死… - 政治 傅崐萁秀與韓國瑜合照 韓辦說話了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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