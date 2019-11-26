電影《布魯克林孤兒》故事的主人翁萊諾艾斯洛（艾德華諾頓 飾）是一名患有妥瑞症的私家偵探，他的恩師法蘭克米納（布魯斯威利 飾）遭到謀殺，激發他踏上改變人生的冒險旅程。在他潛入紐約市背後黑暗的權力核心設法破案的過程中，認識了聰明又有膽識的律師蘿拉羅斯（古古瑪芭塔勞 飾），她的真誠和溫暖深深觸動了萊諾的內心，更帶領萊諾打開全新眼界，進入紐約奇妙又令人興奮的爵士樂文化。

蘿拉帶著萊諾來到隱身在城市邊緣的地下爵士俱樂部，令萊諾驚訝的是，爵士樂自由形式的節奏和心碎的旋律，幾乎與他腦中異常活躍的運作一致。艾德華諾頓解釋：「如果有一種音樂的表達是即興、狂野、歡樂的語言，能夠打動妥瑞症患者，那就是爵士樂了，爵士樂會讓萊諾感到稍微解放，因為他的腦海中一直很混亂又失序，但矛盾的事往往也有其美好的一面。」

古古瑪芭塔勞（左）飾演律師蘿拉羅斯。（華納兄弟提供）

為此艾德華諾頓邀請他的偶像暨音樂人朋友，已登上搖滾名人堂的電台司令主唱湯姆約克，為電影量身訂做一首憂鬱抒情的主題歌曲：「湯姆約克是我心目中唯一的人選，我把劇本寄給他，卻沒想到他真的回覆給我一首原創的歌曲。我還記得第一次聽的時候是清晨6點，我坐在床邊，邊聽邊流下眼淚，它足以瞬間讓人心碎，也打中了這個故事的核心主題之一，就是日常的掙扎。雖然只有鋼琴伴奏和湯姆清唱的音軌，感受卻能如此強烈，潛藏一種時代的危機感，也充分地為萊諾的掙扎與奮鬥發聲。」 這首「Daily Battles」同時成為電影中的聲音關鍵，艾德華諾頓請到九座葛萊美爵士名家溫頓馬沙利斯，利用湯姆的歌曲，改編出一首1950年代晚期邁爾士戴維斯風格的爵士樂曲，貫穿整部電影，呼應著萊諾腦中纏繞循環的思緒。電影11月29日在台上映。

(中時 )