一名自稱大陸共諜的陸籍男子王立強透過澳洲媒體爆料，大陸提供金援影響台灣選舉，對此，國民黨總統參選人韓國瑜嚴正澄清，並強調，若拿中共一塊錢，將立刻退出總統選舉。對此，韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千稱這部「跨國黑韓介選詐騙大戲」，可被稱為2020年版的「319槍擊案」，他也點出四大角色，稱好戲才剛剛開始，接下來還有得瞧。

孫大千在臉書指出，這部「跨國黑韓介選詐騙大戲」，劇組成員名單，包括第一號角色為王立強，中國大陸潛逃的詐騙犯。為了要申請澳洲的政治庇護，硬是掰出一個漏洞百出的情報員身分，高調受訪，完全不符合傳統情報員投誠的標準作業流程，絲毫不擔心，若是政治庇護的申請被駁回，將如何面對中國大陸政府。「令人不由得懷疑，在檯面下是不是有其他已經談妥的交換條件，做為演出的代價？」

第二號角色為澳洲媒體工作者，長期以來對北京政權極不友善，大力配合詐騙犯所編造出來的劇情，還動用媒體資源，進行角色塑造及宣傳造勢。孫大千質疑，身為經驗豐富和資歷完整的媒體工作者，在正常情況之下，怎能接受荒誕不羈、不合邏輯的劇本？

孫大千也提及，第三號角色是民進黨政府，立即撿槍宣布早已掌握相關情資。民進黨府院黨傾巢而出，全力抹紅韓國瑜，強化詐騙犯劇情的合理性，為接下來的殺手鐧預先鋪陳，哪怕被北京政府打臉後，仍然將錯就錯，一路走到底。第四號角色則為幕後導演，進行跨國各單位之間的協調，並且承諾詐騙犯事成後的條件。這一隻黑手能夠影響澳洲政治人物、澳洲媒體、以及國際媒體，其主要目的，顯然是希望能夠介入台灣總統大選，讓幕後黑手所支持的傀儡政權能夠順利勝出。

幕後導演究竟是誰？而傀儡政權又是誰？孫大千說好戲才剛剛開始，接下來還有得瞧。

(中時電子報)