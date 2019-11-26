員崠國小學生宋瀛馨以賽夏族語參與全國語文競賽，一舉拿下特優成績。（莊旻靜攝）

新竹縣五峰鄉為原住民鄉鎮，由泰雅族及賽夏族混居，約有1500名賽夏族人，新竹縣員崠國小位於竹東鎮及五峰鄉交界，校內學生宋瀛馨具4分之1賽夏族血統，為了精進語言，特別到五峰國小向族語老師風薇萍學習，上週五在賽夏族語朗讀賽中獲得特優。

宋瀛馨2年前也曾參與同一比賽並獲第2名，她過去著重在發音、咬字，但對內容不求甚解，此次捲土重來，在員崠國小校長羅惠清指點下，透過了解文章意涵，在朗讀時更能帶出感動、喜怒等情緒。

羅惠清說，學校位於竹東鎮，客家族群居多，並無賽夏族語師資，宋瀛馨為了精進賽夏族語，定期都到五峰國小向風薇萍學習，也因賽夏族全台僅剩不到7000人，更讓她了解到傳承困境。

在賽夏族著名祭典巴斯達隘（俗稱矮靈祭）中，祭歌為祭典的重要角色，須以族語吟唱，敘述巴斯達隘的傳說，並表達對矮人的懺悔及祈求豐收，在2年一度的祭典中，參與的族人都須反覆背誦、記憶，以參與並傳承祭典文化，族語相形重要。

新竹縣各國中、小今年參與全國語言競賽共獲14項特優，原住民族語項目，除了宋瀛馨外，還有自強國中陳卉恩獲得朗讀國中學生組特優，五峰鄉公所附幼的陳瑪拉則拿下演說社會組特優。

特優獲獎名單包含國語演說國中學生組為成功國中陳瑄翎，國語字音字形國小學生組為竹北國小賴宥辰，客家語演說國小學生組為松林國小黃文聖，客家語演說高中學生組為竹北高中蔣鈞宇、客家語朗讀高中學生組為竹北高中官振崴、客家語字音字形國中學生組為仁愛國中劉昱昕、閩南語演說國小學生組為竹北國小黃芊榕、閩南語演說教師組為興隆國小陳鶴仁、閩南語朗讀高中學生組為竹北高中杜東昇、寫字教師組為竹北高中陳柳均、作文國中學生組為成功國中程詩晴。

新竹市今年在全國語文競賽閩字音高中組、泰雅族語朗讀高中組、國語演說高中組3位特優獲獎者，過去也是新竹縣培訓的競賽員。縣長楊文科肯定語言推廣教育扎根厚實，也勉勵競賽員精進，特別加碼發放獎金，特優競賽員將可獲3000元獎金，指導老師也有1000元獎金，期待能發揚母語文化。

(中時 )