酒後不開車，已是全民共識，務必要徹底遵守，喝了酒就不要駕駛，不管是要做什麼。24日新北市淡水下午肇事人和朋友在家中喝酒，因為違停所以到樓下準備移車，但已經喝茫的他似乎還在恍惚，上車後油門暴衝，在小巷弄內四處亂撞，波及周遭多台車輛。有路過民眾見義勇為直接破窗將駕駛拖下車，並將其壓制，才解決這混亂的場面，避免無辜民眾受傷。

巷內暴衝撞倒20台汽機車 巨大聲響嚇壞居民驚呼「他瘋了」。（中時電子報）

據了解，肇事男子24日在新北淡水住屋和友人喝酒，正當喝得酒酣耳熱時，友人卻要他去移車，他竟然還照做，醉醺醺地下樓牽車。想當然爾，移車後駕駛不知是誤觸油門，突然一陣暴衝，在小巷內四處橫衝直撞，波及周遭多達20台汽機車。監視畫面中更可以聽到巨大聲響，引起附近居民關注。

看到駕駛胡亂在巷弄衝撞，路過民眾見義勇為直接破窗將駕駛拖下車，並將其壓制，才解決這混亂的場面，避免無辜民眾受傷。（摘自中時電子報）

肇事駕駛出事後，眼看不對勁，居然還想驅車逃逸，但恍惚的他倒車也是不斷與路邊車輛擦撞。有3名正義的附近居民擔心傷及無辜，挺身而出破其車窗，將滿身酒味的駕駛拖下來，壓制在地。

待警方到來後，檢視該名肇事駕駛，其酒測值明顯超標，依法上銬帶走。居民不僅驚恐，看到有人陀然在巷弄間暴衝，真是遇到「瘋子」。除此之外，巷弄間的車輛車主更是倒霉，肇事男在暴衝後，還不停前進再後退，這造成多達3輛汽車、10多輛輕重機被波及，近毀損20輛車。駕駛不但弄淂自己一身傷，之後還得面對應負刑責，以及賠償車主們的巨額損失。

待警方到來後，檢視該名肇事駕駛，其酒測值明顯超標，依法上銬帶走。居民不僅驚恐，看到有人陀然在巷弄間暴衝，真是遇到「瘋子」。（中時電子報）

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(中時電子報)