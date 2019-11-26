台大醫院雲林分院胸部醫學中心揭牌成立，由黃培銘（左）醫師擔主任。（許素惠攝）

台大醫院雲林分院胸部醫學中心揭牌成立，院長黃瑞仁強調要給雲嘉親和總院一樣的醫療服務。（許素惠攝）

台大醫院雲林分院胸部醫學中心醫療團隊。（許素惠攝）

台大醫院雲林分院胸腔醫學中心上午揭牌，跨科整合讓肺癌、急重症照護與氣道及呼吸道疾病都能得到最好的醫治，由該院總院胸腔外科副教授、也是國內該領域專家級醫師黃培銘擔綱主任，讓雲嘉鄉親服務不輸台北總院。

台大醫院雲林分院長黃瑞仁表示，胸腔疾病本質涵蓋多種次專科，需要多專科團隊互相合作以及嚴謹的檢查程序，才能給予病人最合適的處置，該胸腔科團隊堅強，目前有9位胸腔內科醫師，4位胸腔外科醫師，黃培銘是肺癌及食道癌專家，專精肺癌的早期診斷及手術，肝硬化合併胸腔積水治療經驗，更被歐洲肝病醫學會列入治療準則；也具備重症醫療的指導醫師資格，其急性呼吸窘迫症的肋膜腔治療方式是世界首創，是處理胸腔重症相關問題的專家。

黃瑞仁說，胸腔內科陳崇裕醫務袐書擅長各項支氣管鏡手術，曾到美國進修研習，近年來積極與台大基因體中心合作引進基因檢測，提供精準醫療讓肺癌治療與國際接軌，獲得教育部模範公務人員獎殊榮，而曾宇鼎、周建宏、陳彥甫、盤建德、巫震宇等醫師都在總院經過扎實訓練後，想在雲林生根，服務均已十多年，經驗豐富，所以完全不輸總院醫學中心的水準，一定可以為雲嘉鄉親提供和總院一樣的服務。

黃培銘說，雲林肺癌死亡率27.6％，名列全國前茅，而且女性越來越多的趨勢，未來將朝肺癌、慢性呼吸道疾病、氣管重建手術、睡眠醫學等領域發展，遇到急重症難以治療病人，會共同討論決定對病人最好的治療方式，也規畫增購最新肺部腫瘤磁導航機與微波燒灼，大幅提高肺部微小腫瘤定位與治療的精準度。

https：／／youtu.be／pZ9KBoMpqqA

(中時 )