大家都希望能變成人生勝利組，職場、情場兩得意，昨天有網友PO文貼出，自己擁有百萬年薪卻找不到女友，並貼出徵女友的條件，請大家評評理這樣很嚴苛嗎？不料卻引發熱議，不少網友看完原PO自身條件後，直呼獨子超雷！

昨天有網友在PTT上貼文表示，自己30歲是家中獨子，身高180公分，年收百萬且有車，而徵女友的條件是「身高160上下，奶比我大就好，年收我的一半就好、國立學校畢業、年齡30，正負5都可以」，並好奇詢問，這樣的條件很嚴苛嗎？

貼文曝光後，隨即引來大批網友討論，「看臉阿，外表真得很重要」、「其實符合條件的女生不少」、「你這條件在台男中算好了，難怪想找高階妹子」、「條件你愛怎麼就怎麼開，但符合條件的女性也會想找更好的」、「建議也可以提些個性的要求阿，都是外表蠻虛的」。

其實原PO的條件不差，不過網友一致認為，「獨子你就掰了，除非父母雙亡」、「獨子家裡紛爭不少喔，看父母會不會期望你傳宗接代」、「獨子有傳宗接代壓力，過年還要伺候全家，婆婆的期待平時都全押在媳婦身上，光第一條就夠受的」、「獨子超雷」。

(中時電子報)