黃啟嘉與韓國瑜的合照。（圖片摘自更生日報網站）

花蓮立委選舉泛藍分裂，形成無黨籍前花蓮縣長傅崐萁與國民黨立委參選人黃啟嘉的對決，戰火現在更衍生到廣告戰上，今日出刊的花蓮地方報紙上，不約而同出現兩人與國民黨總統參選人韓國瑜的合照，引發熱議。對此，韓競辦發言人葉元之說，他還在了解狀況，但目前沒聽到要求傅崐萁撤下與韓的合照的動作出現。

更生日報今頭版刊登，傅崐萁直接表明自己是「正藍戰將」，並放上和韓國瑜的合照，合照下方寫著要在11月27日成立聯合競選總部。至於黃啟嘉也放上和韓國瑜合照，但卻寫著「延期公告」，聲明寫著，「原訂於11月27日成立大會，因韓國瑜另有行程，無法參與，為了鄉親期待與地方團結決定延期，正確日期會再擇期公告」。

據《中央社》報導，針對傅崐萁秀與韓國瑜的競選合照，葉元之說，他也是看報紙才知道，會再去了解；至於是否可能要求傅崐萁撤下與韓的合照，葉元之說，目前沒有聽說要有這個動作。不過，葉強調，韓國瑜支持黨提名參選人，也會團結一切力量下架民進黨。

(中時電子報)