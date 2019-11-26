國民黨總統參選人韓國瑜26日展開台東傾聽之旅，在台東天后宮致詞時表示，「民進黨迷信民調，當蔡英文民調越來越高，卻離民心越來越遙遠，不了解民心早已思變。」

韓國瑜表示，現在台灣很多老百姓過的非常辛苦，但執政黨眼睛卻看不見，將耳朵堵起來，相信那民調的阿拉伯數字，可高、可低、可大、可小，滿足在那些民調的數字上。

「這幾年來民進黨貪汙腐敗、派系分贓，拿不出成績單，施政一蹋糊塗」，韓國瑜強調，台灣人民了解民進黨要甚麼，民進黨卻不了解人民要甚麼，台灣人民要的只是安居樂業，要的是「台灣安全，人民有錢」。

韓國瑜表示，執政黨離人民越來越遙遠，他內心只有無限感慨，從政的目標是為人民謀求最大的福利，我們必須要改變，不能讓現況繼續下去，否則下一代會非常辛苦，政府的錢要拿來養孩子、不用來蓋蚊子館，會加大力度培養下一代，2020年一起翻轉台灣，

(中時 )