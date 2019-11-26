國道三號大甲交流道每天上下班時段，車潮擁塞造成民眾怨聲載道！市議員施志昌26日為民請命，地方引頸企盼銜接台61線已苦等十幾年，選前支票漫天開、選後就跳票，希望市府能力促其成；建設局指出，若109年預算經議會通過，將啟動用地取得作業，預計最快109年底工程開工施作。

施志昌表示，大甲區民長年關心國道三號大甲交流道銜接台61線的聯絡道路，因甲后路平時匯集主次幹線，車流繁忙；中二高大甲交流道為外縣市進入大甲區主要道路，加上132線外環道車輛匯入，導致連接交流道往大甲的甲后路，嚴重塞車常動彈不得。

施志昌指出，銜接工程從前市長胡志強、林佳龍到盧秀燕，全都在談這條聯絡道路。105年林佳龍時期完成路線規畫作業，利用溫寮溪大排堤岸側開闢替代路線，西起大甲區台1 線經國路，沿溫寮溪右岸往東經過鐵路、外埔區公墓下方，通過132 線聯絡道接甲后路，全長2.75公里。

建設局表示，該工程總經費約為9億8500萬元（含工程費6億7500萬元、用地取得費用3億1000萬元），預計規畫路廊長度2.75公里，路寬15公尺道路。市府於106年度編列設計監造費4378萬5000元辦理設計作業，工程費經營建署同意納入生活圈補助案件，補助工程費70％。

建設局強調，所需負擔地方配合款，已採「一次匡列、分年編列」方式提報議會審議。目前水土保持計畫及河川公地申請已完成，細部設計書圖已提送營建署排審；若109年預算經議會通過，將啟動用地取得作業，預計最快109年底工程開工施作。

(中時 )