腸病毒再添一名死亡個案！疾管署今天公布本周腸病毒疫情狀況，一名南部3歲男童，十月下旬發病僅像一般感冒，扁桃腺發炎、發燒等症狀，反而沒有像腸病毒常見症狀如手足口病或四肢無力，因難以確診，發病近三週，住院三天經檢驗審查才確診為腸病毒71型感染引發腦幹腦炎，住院十天後，不幸休克死亡。

國內腸病毒門急診就診人次已經連續2周持續下降，低於流行閾值，疾管署今天宣布正式脫離流行期。然而根據疾管署監測資料顯示，本周仍新增4例腸病毒併發重症病例，其中1例死亡，今年腸病毒併發重症案例累積共63例，死亡個案增加到2名。

疾管署監測資料顯示，上周11月17日至11月23日國內腸病毒門急診就診共計7,945人次，近期門急診就診人次持續下降且連續2週低於流行閾值(10,500人次)；脫離腸病毒流行期。近四週社區腸病毒檢出型別以克沙奇A群為多，惟腸病毒71型持續於社區活動。

疾管署指出，4例腸病毒併發重症病例為北部9個月男嬰、13歲與17歲少年，及南部3歲男童，發病日介於10月底至11月中。其中北部9個月男嬰因發燒、嘔吐、肌抽躍、意識改變等症狀收治住院，經檢驗確診為克沙奇A6型感染併發腦炎；北部13歲與17歲個案初期均有發燒、口腔潰瘍症狀，因出現肢體無力情形收治住院，經檢驗確診為腸病毒71型感染併發急性無力肢體麻痺，3人經治療後均已出院。

至於南部3歲男童，10月下旬發病，發病初期以發燒、流鼻水等症狀為主，後續因腹痛、嘔吐、食慾不振等症狀收治住院，並出現意識改變、呼吸困難、心肺衰竭及休克情形，雖經加護病房積極救治仍不幸於11月中旬死亡。

疾管署防疫醫師林詠青，該名3歲男童非常罕見的完全沒有手足口症、肌肉抽躍、四肢無力等腸病毒症狀，僅高燒、流鼻水，被診斷為扁桃腺發炎，發燒多日直到住院腦炎後才確診為腸病毒。而其同學及家人都沒有腸病毒感染，不排除是被無症狀者傳染，因此建議家長，家中有幼童回家後應換衣服、洗手，家中也應定期以漂白水消毒。一旦出現重症前兆病徵應儘速送醫治療，以掌握治療黃金時間。

(中時 )