花蓮吉安鄉七腳川溪今日很不平靜，一名小二男童疑似翹課經過時，發現路旁小貨車鑰匙還插在上頭，竟然坐上駕駛座啟動貨車，貨車開動後直直衝上人行道上將護欄撞毀，還好貨車卡在護欄上，男童也未受傷，令一旁路人與鄰居捏了一把冷汗。

據了解，貨車陳姓駕駛一早將滿車高麗菜載往七腳川溪旁四面佛廟停靠，讓信眾與左鄰右舍隨緣拿取後便暫時離去。車主接獲通報後趕回現場，發現貨車被男童開走撞上護欄當場傻眼，所幸車子沒有墜落溪水中，男童也未受傷。

陳姓駕駛表示，當時他停車後就前往對街髮廊剪頭髮，鑰匙沒拔但有熄火，不料竟使男童開離發生意外，以後會到多加注意。

男童家長接獲通知後趕到現場，對於男童造成周圍住戶與車主困擾頻頻道歉示意，表示孩子好奇心旺盛，常趁著老師不注意偷溜出校到處溜噠，加上本身情況特殊，平時老師與社工們都盡心照料，沒想到此次差點闖下大禍，自己往後會更加注意。

(中時 )