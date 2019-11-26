台灣維新黨提名嘉義縣第2選區立委參選人王金山，今26日下午1點多提著一袋水果到嘉義地來署按鈴控告陳明文涉嫌賄選。（呂妍庭攝）

台灣維新黨提名嘉義縣第2選區立委參選人王金山今26日到嘉義地來署按鈴控告陳明文涉嫌賄選。（呂妍庭攝）

民進黨嘉義縣第2選區立委參選人陳明文25日與同黨不分區委員吳玉琴合力打「活力精力湯」給鄉親享用。（陳明文競選總部提供／呂妍庭嘉義傳真）

民進黨嘉義縣第2選區立委參選人陳明文25日與同黨不分區委員吳玉琴合力打「活力精力湯」給鄉親享用。（陳明文競選總部提供／呂妍庭嘉義傳真）

打精力湯給鄉親喝 陳明文被控涉賄

民進黨嘉義縣第2選區立委參選人陳明文昨天在民雄競選總部辦長照周活動，邀請民進黨不分區委員吳玉琴前來助講，兩人更合力以嘉義在地水果親打「活力精力湯」給鄉親享用，結果今26日就被同選區對手王金山按鈴控告違反選罷法，王金山認為，鳳梨、香蕉、紅龍果、芭樂、金桔、檸檬等6樣水果打成精力湯，換算一杯成本價值已超過30元，他據此認定陳明文涉嫌公然賄選。

台灣維新黨提名嘉義縣第2選區立委參選人王金山，今下午1點多提著一袋水果到嘉義地來署按鈴控告陳明文涉嫌賄選，王金山說，他採買的水果包括鳳梨、香蕉、紅龍果、芭樂等水果，一袋就300元，且市面上飲料店買一杯金桔汁就要60元 ，更何況是用6種水果打成的精力湯，所以特地到地檢署提告，希望檢察官盡快展開調查，也請陳明文競總詳細跟檢察官說明。

立委陳明文回應表示，本周競選總部舉辦長照週活動皆符合法規，昨天銀髮族主要是來聽長照社福政策，因此他跟吳玉琴把農民送給總部的水果，教民眾如何打成精力湯果汁，然後跟在場的鄉親們一起分享，也藉此推廣嘉義的農產品，很單純，也很歡樂，呼籲任何參選人真的不需要為了選舉花招而打擊到山區農產品，他也歡迎大家到總部走走，除了解對嘉義好的政策，也能感受到溫馨歡樂的氛圍。

(中時 )