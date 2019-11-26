勤洗手、漂白水消毒是預防腸病毒的方法。（台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市政府衛生局今天公布，本周新增今年度首起腸病毒感染併發重症確診死亡個案，一名南區3歲男童10月底開始發燒，無明顯手足口症、皰疹性咽峽炎，表現症狀以流鼻水、鼻塞、扁桃腺發炎，11月初仍高燒不退，合併出現腹痛、嘔吐、食慾及精神不振等急性腸胃炎症狀，診所就醫未改善，轉送至醫學中心，住院期間卻出現意識改變、呼吸困難，心肺衰竭等休克症狀，經轉入加護病房治療，搶救10日宣告不治。

台南市衛生局指出，男童經檢驗確診為腸病毒71型感染引起腦幹腦炎，衛生局及南區衛生所於11月04日通報當日，已督導個案就讀幼兒園環境消毒與人員健康監測等防疫措施，目前學校並無其他學生出現腸病毒症狀。這也是台南今年第七起腸病毒重症並傳出死亡的首例。

今年全國累計63例重症確診個案，腸病毒71型達49例(含2例死亡個案)。腸病毒71型易感染幼兒童引起神經併發症，包括預後良好的無菌性腦膜炎、出現肢體無力麻痺的腦脊髓炎、以及易出現心肺衰竭、造成幼兒童死亡的腦幹腦炎。

衛生局呼籲，家長應注意腸病毒流行期間，「3歲以下孩童」，「發燒達到39度以上」，並且「超過3天」，幼兒童一旦出現嗜睡、意識改變、活動力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送醫治療，本市腸病毒重症醫療網責任醫院共有5家(成大醫院、永康奇美醫院、郭綜合醫院、台南新樓醫院、麻豆新樓醫院)，以便掌握治療契機。

(中時 )