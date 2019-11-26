臉書分享民進黨造勢現場影片。（圖／翻攝自臉書）

「2020蔡英文總統連任嘉義市聯合競選總部成立大會」24日晚間登場，民進黨總統參選人蔡英文不僅為該黨立委參選人站台，並再度與副手搭檔、行政院前院長賴清德合體。綠營號稱現場大爆滿，網友卻驚呼：「哇……好多的……椅子？」但也有人認為，這應是去年的影片。

網友在臉書分享影片，寫道：「賴清德在嘉義的造勢晚會真的好多人啊！正在封殺這兩支影片，深怕廣為流傳！封殺中！就大大的給他廣傳，讓他們都知道！」影片被轉傳到「韓國瑜後援會」，韓粉驚呼：「哇……好多的……椅子？」

該影片在網路廣傳，迴響熱烈，突破26萬次瀏覽量，並獲得超過1600個讚、超過500則留言與超過6300次分享。網友們紛紛回應：「哈哈」、「動員的還沒到嗎？」「台上是要說給椅子聽嗎？」「便當吃完了不走要幹嘛？」「好像在演布袋戲」、「神奇的民調，可以看到真相了」、「唯一支持韓國瑜」、「拜託大家往前面擠一下？讓賴神可以看到你們！」

但也有人表示：「呃……這是去年的影片吧」、「有甚麼好吵的去年的影片……2018的看帽子」、「明明就去年的影片」。

(中時電子報)