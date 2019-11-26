楠西梅嶺是熱門登山健行景點，梅峰古道洋紅風鈴木、山茶花正綻放。（許鴻文提供／劉秀芬台南傳真）

楠西梅嶺是熱門登山健行景點，梅峰古道洋紅風鈴木、山茶花正綻放。（許鴻文提供／劉秀芬台南傳真）

全台縣市步道票選，楠西區梅嶺7條步道中就有4條入圍票選。（摘自西拉雅風管處網站）

台灣知名運動網站舉辦「全台縣市步道大票選」活動，其中台南市楠西區梅嶺7條步道中就有4條入圍票選，有親子共行輕鬆路線，也有行家挑戰路線，現正值秋高氣爽郊遊好時節，梅峰古道洋紅風鈴木正綻放，楠西區公所也邀請民眾到梅嶺踏青，登高望遠，俯瞰嘉南平原及曾文水庫湖景。

楠西梅嶺是熱門登山健行景點，也是著名的賞螢、賞梅區。梅嶺風景區裡主要有5條步道，從北到南分別是伍龍步道、梅峰古道、觀音步道和梅龍步道，從這4條步道可接阿里山脈稜線步道，可轉獵鷹尖一線天步道，或轉竹子尖山步道。

梅嶺步道在不同的季節有不同的花境美景，梅峰古道、伍龍步道維護完善，屬大眾路線；梅龍步道、觀音步道則屬於體能運動等級，稜線步道雖只有2公里長，但得先經過其他步道才能抵達。

此次楠西入圍票選的有伍龍、梅峰、獵鷹尖一線天、竹子尖山步道，其中獵鷹尖為台南3大自然奇景之一，巨岩底部有一深達數十公尺裂縫，即為一線天名稱由來。竹子尖山則為為台南市第3高峰、台灣小百岳第67號，登頂途中可遠眺大凍山脈、嘉南平原、曾文水庫和南化水庫，天氣好時甚至可看到玉山群峰。

梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文建議，親子遊客可先挑戰輕鬆伍龍、梅峰路線，腳力夠的話再繼續前進獵鷹尖、竹子尖山步道。此外，梅峰古道沿途遍種洋紅風鈴木、山茶花，現正陸續綻開，遊客返程別忘了順道品嘗梅子雞、薑黃雞等道地美食。

(中時 )