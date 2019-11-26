紐約洋基與外野手艾斯柏瑞(Jacoby Ellsbury)似乎難以「和平分手」了。洋基按合約必須支付艾斯柏瑞2600萬美元的剩餘保障薪資，但後來爆出艾斯柏瑞擅自跑到未授權的醫院治療，引起軒然大波，現在洋基覺得好像可以賴掉這筆帳。

美媒《The Athletic》報導，艾斯柏瑞瞞著洋基跑去亞特蘭大復健中心治療，醫生鮑葛特(Viktor Bouquette)宣稱「沒有動到不該動的部位」。換言之，鮑葛特給艾斯柏瑞診治的是消炎以及其他方面的問題，只要沒動到他在球場上受傷的部位(肩傷和腳傷)，這都不算違反勞資協議。

鮑葛特說洋基今年5月來找過他，要他簽署證明沒有給艾斯柏瑞使用禁藥。意思是說洋基本來就知道艾斯柏瑞在這裡治療，而且也沒有提出反對。那是鮑葛特與洋基唯一的接觸。究竟誰在說謊？

《紐約郵報》報導鮑葛特醫生2002年曾使用螯合療法導致一名女性病患死亡，遭到5800美元罰款。不過這也不能做為鮑葛特說謊的證據。洋基要賴帳頗有難度，球員工會已經聲明要跟他們卯上了，而且勞資協議也沒明言球員這樣的違約要做出何種處罰。如果艾斯柏瑞真的有用禁藥，洋基反而必須老實付錢，只是不用支付他禁賽期間的薪水(禁賽80場相當於千萬美元)。

(中時電子報)