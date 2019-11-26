台中一名患有糖尿病的70歲李姓婦人，數月前驚覺自己視力變差，看報紙越來越吃力，因眼睛未感覺到痛、癢，她以為是白內障所致，不以為意，但隨著李婦視力越來越差、家人憂心發生意外，便帶她到醫院檢查，才赫然發現是糖尿病未妥善控制引發的視網膜病變合併黃斑部水腫，嚴重者可能失明。

亞洲大學附屬醫院眼科部主治醫師黃毓璇指出，李婦到醫院就診時自述視力惡化，連報紙都看不清楚，因聽鄰居提過罹患白內障導致視力模糊，以為自己也是同樣情況。但經檢查，發現李婦兩眼水晶體只有輕微白內障情況，進一步進行散瞳檢查，才發現她視網膜有小出血點、脂肪滲漏及黃斑部水腫。

黃毓璇表示，李婦的情況是典型糖尿病視網膜病變的表現，經抽血檢查，果然發現李婦糖化血色素高達9％、高出正常值4至6％許多，確診是因糖尿病控制不佳引發的視網膜病變，經安排玻璃體內藥物注射治療及血糖控制，李婦視力從0.2恢復到0.8。

黃毓璇說，糖尿病可能造成全身性小血管病變，也包括眼睛視網膜的血管，且糖尿病視網膜病變初期通常沒有症狀，多數患者發現時已有明顯惡化、必須接受雷射或玻璃體內藥物注射治療，若遲未治療則可能導致視網膜剝離以及失明危險，呼籲糖尿病患者應控制血糖、定期檢查視網膜。

(中時 )